Eskişehir'de Ticaret Denetimlerinde 190 Bin TL Ceza Kesildi

Eskişehir Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, son bir haftada 52 firmada gerçekleştirdikleri denetimlerde toplam 189 bin 960 TL idari para cezası uyguladı. Denetimler, tüketici haklarını koruma amacıyla yapıldı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 10-16 Ekim 2025 tarihleri arasında denetim yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 52 firmada bin 360 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 189 bin 960 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 15 firmada 75 ürün kontrol edilirken, tutulan raporlar Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
