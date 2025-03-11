Ece Gürel'in kaybolduğu ormandaki görüntüler tartışma konusu oldu

Bu insanlar ne yapıyor? Ece'nin kaybolduğu ormandan garip görüntüler
Trump ile Zelenskiy kavga etmişti! Değerli mineral anlaşması imzalanıyor

İmza an meselesi! Trump istediğini alıyor
Sarıyer ve Şişli belediyelerine terör soruşturması: 32 gözaltı

İki CHP'li belediyeye terör soruşturması! Onlarca gözaltı var
SDG ile Suriye hükümeti arasında 8 maddelik anlaşma! Bugün bir ilk yaşanacak

8 maddelik anlaşmada çarpıcı detay! Tarihi adım bugün atılıyor

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 117 Paket Ele Geçirildi

Eskişehir'de Kaçak Sigara Operasyonu: 117 Paket Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, bir şahsın kaçak sigara sattığı ihbarı üzerine düzenledikleri operasyonda 117 paket bandrolsüz sigara ele geçirerek şüpheliyi gözaltına aldı.

Eskişehir'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 117 paket sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Eskişehir Mahmudiye ilçesinde bir şahsın kaçak sigara sattığı ihbarını alan jandarma ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Başlatılan çalışma sonrasında şüphelinin evinde arama yapıldı. Aramada bandrolsüz 117 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olay sonrası şüpheli gözaltına alınarak, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
img

Fenerbahçe'nin kader maçını yönetecek hakem belli oldu
img

İmamoğlu'nun koltuğuna kim otursun anketi! İlk sırada sürpriz isim var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dehşete düşüren görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı

Bir kentimizi ayağa kaldıran görüntü! Polisin kafasını ezmeye çalıştı
Bu cesareti nereden alıyorlar? Videoyu izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi

Görüntüyü izleyen herkes Bakan Yerlikaya'yı etiketledi
Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı

Aldığı ürünün fiyatını öğrenince kasada bırakmak zorunda kaldı
21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu

21 şubesine astığı pankartla tartışmalara noktayı koydu
Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı

Altın için çöküş senaryosu konuşulmaya başlandı
Rusya-Ukrayna savaşında kanlı gece! 337 insansız hava aracı vuruldu

Böylesi hiç yaşanmadı! Rusya'nın açıkladığı rakam hayli vahim

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.