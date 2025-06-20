Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı

Eskişehir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Şüpheli Yakalandı
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Eskişehir merkezli düzenlenen operasyonda, 5 paravan şirket aracılığıyla dolandırıcılık yaptığı tespit edilen 11 şüpheliden 9'u yakalanarak adliyeye sevk edildi. Operasyon, sosyal medya üzerinden yapılan yanıltıcı paylaşımlar ve kripto para dolandırıcılığına yönelikti.

Eskişehir merkezli 2 ilde polis tarafından dolandırıcılık suçuna yönelik düzenlenen operasyonda, 5 paravan şirket kurup banka hesaplarının 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacme ulaştığı belirlenen 11 şüpheliden 9'u yakalanıp adliyeye çıkartıldı. Şüpheli 2 şahsın ise cezaevinde olduğu öğrenildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, "Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak Nitelikli Dolandırıcılık" suçuna yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde soruşturma kapsamında yapılan tespitlerde; haksız yarar sağlamak isteyen faillerin 'Yüksek kazanç, yatırım temsilcisi gibi' başlıklar ile sosyal medya platformlarında reklam ve ilan vererek yanıltıcı paylaşımlarda bulundukları, web sitelerine aldatıcı linklerle yönlendirdikleri, kurulan paravan şirketlere kazanç vaadi ile para yatırmalarını sağladıkları, oluşturulan paraların çeşitli hesaplara gönderildikten sonra çeşitli kripto varlık platformlarında soğuk cüzdan adreslerine gönderilerek elde edilen haksız kazanç tutarların izinin kaybettirilmeye çalışıldığı belirlendi. Bu kapsamda 5 adet paravan şirket kurarak müştekilerin dolandırıldığı, şüpheli şahıslar hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan ülke genelinde çok sayıda soruşturmanın olduğu tespit edildi. Şüpheli şirket/şahıs hesaplarının 2024-2025 yıllarında yaklaşık 235 milyon 412 bin 896,38 TL hacmine ulaştığı ekiplerce belirlendi.

Polis ekiplerince Eskişehir merkezli İzmir ve Kütahya illerinde yapılan eş zamanlı operasyonda, toplam 11 şüpheli tespit edilirken, bunlardan 2'sinin başka suçtan tutuklu olup, cezaevinde bulunduğu öğrenildi. Şüpheli şahıslara yönelik eş zamanlı olarak yapılan arama işlemleri neticesinde; çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheli 9 şahıs, işlemlerinin ardından Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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