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Eskişehir'de 53 firmada 2 bin 140 ürün denetlendi, 103 bin 298 TL ceza uygulandı

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Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü'nün 09-15 Ekim 2026 denetimlerinde aykırılıklar tespit edildi. 53 firmada 2 bin 140 ürün denetlenirken, toplam 103 bin 298 TL idari para cezası uygulandı; haksız fiyat artışı raporları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Eskişehir'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerinin denetimlerinde tespit edilen aykırılıklar için toplam 103 bin 298 TL idari para cezası uygulandı.

Eskişehir Valiliği'nin paylaştığı bilgiye göre, Ticaret İl Müdürlüğü denetim personellerinin il merkezinde ve ilçelerinde çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede, 09-15 Ekim 2026 tarihleri arasında denetimler yapıldı. Fiyat etiketi, kasa-raf uyuşmazlığı ve benzeri maddelerle ilgili olan 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun çerçevesinde, 53 firmada 2 bin 140 ürün denetlendi. Ekipler tarafından tespit edilen aykırılıklar için toplam 103 bin 298 TL idari para cezası uygulandı. Haksız fiyat artışıyla ilgili ise 14 firmada 70 ürün denetlenirken, tutulan raporlar Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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