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Esenyurt'ta Halı Saha Turnuvasında Kavga Çıktı

Esenyurt'ta Halı Saha Turnuvasında Kavga Çıktı
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Esenyurt'ta çeyrek final maçının ardından yenilen takımın yedek oyuncuları, hakeme ve rakip takıma saldırarak ortalığı karıştırdı. Olay, güvenlik kameralarına yansıdı.

Esenyurt'ta halı saha turnuvasında çeyrek finalde yenilen takım ortalığı birbirine kattı. Maçın bitiş düdüğü ile sahaya giren yedek oyuncular önce hakemin üzerine yürüdü daha sonra rakip takım oyuncularıyla kavga etti. Yaşanan anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Esenyurt Kıraçta bulunan bir halısahada meydana geldi. Turnuvanın çeyrek final maçının bitiminde ortalık karıştı. Yenilen takımın yedek oyuncuları sahaya girip hakemin üzerine yürüdü, darp etmeye çalıştı. Bu sırada bu duruma tepki gösteren rakip takımın oyuncuları, sahaya giren kişilere laf atınca kavga büyüdü. Halı saha bir anda ortalık karıştı.

Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga halı sahanın kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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