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Esenyurt'ta Yapı Kredi Bankası'na silahlı saldırı yapan şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta Yapı Kredi Bankası'na silahlı saldırı yapan şüpheli yakalandı
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İstanbul Esenyurt’taki Yapı Kredi Bankası şubesine düzenlenen silahlı saldırının şüphelisi M.Ç., polis baskınıyla gözaltına alındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin evinde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne sabaha karşı gelen motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenlenmişti. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polise haber vermişti. Olay yeri inceleme ekipleri banka şubesinde delil toplamıştı. Olay yerindeki çalışmalarının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheli tespit edildi.

Şahsın oturduğu adrese baskın düzenleyen polis ekipleri, M.Ç. isimli şahsı gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda şahsın evinde 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

Öte yandan, saldırı anlarına ilişkin güvenlik kameraları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelinin maskeli bir şekilde geldiği ve silahla bankaya ateş ettiği anlar yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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