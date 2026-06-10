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Esenyurt'ta Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı

Esenyurt'ta Yapı Kredi Bankası şubesine silahlı saldırı
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İstanbul Esenyurt'ta bir Yapı Kredi Bankası şubesi, motosikletli kişilerce kurşunlandı. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi, kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Polis ekipleri, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Edinilen bilgilere göre, Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda bulunan Yapı Kredi Bankası Şubesi'ne sabaha karşı gelen motosikletli şahıslar silahlı saldırı düzenledi. Sabah banka şubesini açan personel, camdaki kurşun izlerini görünce polise haber verdi.

Banka şubesi geçici olarak kapatılırken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Banka şubesi ve çevredeki esnafın güvenlik kameralarını inceleyen polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri banka şubesinde delil topladı. Ekiplerin olay yerindeki çalışması sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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