Erzincan'da balık satış noktaları tazelik ve hijyen için denetlendi

Erzincan'da balık satış noktaları tazelik ve hijyen için denetlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da balık satış noktaları tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutlarıyla denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.
Erzincan'da balık satış noktaları, tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutları açısından denetlendi.
Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle kentteki balık satış noktalarında incelemelerde bulundu.
Denetimlerde satışa sunulan balıkların tazeliği, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırlarına uygunluğu ile hijyen şartları kontrol edildi.
İl Müdürü Koçaker, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.
Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun satış yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.