Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Erzincan'da balık satış noktaları tazelik ve hijyen için denetlendi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzincan'da balık satış noktaları tazelik ve hijyen için denetlendi
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Erzincan'da balık satış noktaları tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutlarıyla denetlendi. İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Erzincan'da balık satış noktaları, tazelik, hijyen ve yasal avlanma boyutları açısından denetlendi.

Erzincan İl Tarım ve Orman Müdürü Alper Koçaker, Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü ekipleriyle kentteki balık satış noktalarında incelemelerde bulundu.

Denetimlerde satışa sunulan balıkların tazeliği, muhafaza ve satış koşulları, yasal boy sınırlarına uygunluğu ile hijyen şartları kontrol edildi.

İl Müdürü Koçaker, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir su ürünlerine ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin balık satış sezonu boyunca devam edeceğini belirtti.

Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen kriterlere uygun satış yapılması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 5 sitede yayınlandı.
Cenk Eren'in 17 yıldır yaşadığı ev ortaya çıktı! Manzarası büyüledi

Ünlü şarkıcının manzarası mest etti! Evini gören dönüp bir daha baktı
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fotoğraftan gelin seçen 42 damada düğün günü büyük şok

42 damat birden aynı düğüne geldi ama tek bir gelin bile gelmedi
Merkez Bankası'ndan kredi kararı! İhtiyaç, taşıt ve ticari kredilerde sınırlar yükseltildi

Merkez'den milyonları ilgilendiren adım
Paşinyan Türkiye'den yeni görüntü yayınladı! Cebine muz koydu

Paşinyan bu kez cebine koyduğu şeyle dikkat çekti
Emine Erdoğan, 'Küresel Sıfır Atık İttifakı Lider Eşleri Yüksek Düzeyli Toplantısı'nda konuştu

Emine Erdoğan'dan lider eşlerine çağrı: Güçlerimizi birleştirelim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde imza! Anı panosuna adını yazdı

Antalya'daki dev zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özel imza
Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

Bir yasak aşk daha! Patronun koltuğu gidiyor
Behzat Uygur'u tanımayan garsonun cevabı kahkahaya boğdu

Ünlü oyuncunun İstanbul Havalimanı'nda yaşadıkları güldürdü