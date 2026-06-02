Haberler

Erman Toroğlu hakkında 3 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu, bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede Toroğlu'nun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi.

Eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu hakkında, katıldığı bir televizyon programında Galatasaray Kulübü'ne yönelik açıklamaları nedeniyle dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Galatasaray Spor Kulübü ile Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ "müşteki", Erman Toroğlu ise "şüpheli" olarak yer aldı. İddianamede, Toroğlu'nun 8 Şubat'ta katıldığı bir televizyon programında, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek ile Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasında bir görüşme gerçekleştiği ve bu görüşmede bazı başlıkların ele alındığı yönündeki açıklamalarının soruşturma konusu yapıldığı belirtildi. Savcılık, bu ifadelerin kamu düzeniyle ilgili olarak gerçeğe aykırı bilgi niteliği taşıdığı, kamu kurumlarına olan güveni zedeleyebileceği ve kamuoyunda yanlış bir algı oluşmasına yol açabileceği değerlendirmesini yaptı. İddianamede ayrıca, Toroğlu'nun söz konusu beyanlarıyla toplumda endişe, korku veya panik oluşmasına neden olmayı amaçladığı, ifadelerin geniş kitlelere ulaşabilir nitelikte olması sebebiyle de "aleniyet" şartının gerçekleştiği ifade edildi. Toroğlu'nun, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanması talep edildi. Hazırlanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor

CHP'nin grup toplantısı başladı! Özgür Özel partililere hitap ediyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

500 milyon TL değerindeki bina ve arsasını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışladı

500 milyon liralık servetini tek kalemde bakın nereye bağışladı
Belçika'da cezaevlerindeki kriz derinleşiyor

Belçika'da cezaevi krizi derinleşiyor: Aşırı doluluk sistemi tıkadı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? DEM Parti, CHP'deki krizde tarafını belli etti
Resmen el değiştirdi! Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilen Yerebatan Sarnıcı tahliye edildi

Yerebatan Sarnıcı resmen el değiştirdi
Bahçeli: CHP içerisinde kutuplaşma derinleşti, Yargıtay kararını bir an önce vermeli

Bahçeli, CHP'de olup bitenler için Yargıtay'a çağrıda bulundu
Uzak Şehir'de Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti

Türkiye'yi ağlatan sezon finali! 3 isim diziye veda etti
Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor

Kendi evinde misafir gibi! 2 aydır oturma odasına giremiyor