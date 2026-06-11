Galatasaray'ın eski As Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı
Kara para soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaray eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Kamuoyunda "kara para" soruşturması olarak bilinen dosya kapsamında tutuklu yargılanan Galatasaray'ın eski As Başkanı ve NEF Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur hakkında tahliye kararı verildi.
Soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Timur'un dosyası, yapılan tutukluluk incelemesinde yeniden değerlendirildi. Mahkeme, inceleme sonucunda Erden Timur'un yurt dışına çıkış yasağı ve belirli aralıklarla imza verme şeklindeki adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyesine hükmetti.
Tahliye kararının ardından soruşturmaya ilişkin adli sürecin devam ettiği öğrenildi. - İSTANBUL