Pakistan ve Hindistan ateşkes ilan etti

Korkulan olmadı! Hindistan ve Pakistan arasında ateşkes
Çanakkale'de yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kaza: 8 ölü

Yolcu otobüsünün de karıştığı zincirleme kazada can pazarı
Özgür Özel: Terörsüz Türkiye'ye evet diyoruz, silahların bırakılmasını bekliyoruz

Türkiye'nin kilitlendiği meselede hükümetle hemfikir: Destekliyoruz
Özel çocukları tokatlayan kadın öğretmen tutuklandı

Görüntülerin ele verdiği kadın öğretmen cezaevine gönderildi

Elazığ'da Hırsızlık Anı Güvenlik Kamerasında

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Elazığ Gazi Caddesi'nde bir dükkana giren hırsız, saatin fiyatını sorduktan sonra güvenlik kamerasını kontrol edip, saati cebine atarak olay yerinden uzaklaştı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da saat hırsızlığı kamerada: Saatin fiyatını sordu, kameraya baktı, cebine atıp uzaklaştı

ELAZIĞ - Elazığ Gazi Caddesi'nde bir dükkana giren şahıs, önce saatin fiyatını sordu, güvenlik kamerasını kontrol ettikten sonra saati cebine atarak bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'ın en işlek noktalarından biri olan Gazi Caddesi'nde bulunan bir tespih dükkanında yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir şahıs, alışveriş yapmak bahanesiyle dükkana girdi. Önce vitrindeki bir saatin fiyatını soran şahıs, dükkan sahibi başka bir müşteri ile ilgilenince gözüne kestirdiği saati cebine attı. Dikkat çekmemek için dışarı çıkıp camekandaki saatlerin de fiyatını soran zanlı daha sonra bölgeden ayrıldı.

O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BURAK YILMAZ - 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol

Süper Lig'de 2 takımın ve bir teknik direktörün başını yakan gol
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin oğlundan tepki çeken paylaşımlar

Valinin oğlunun TikTok paylaşımlarına bakar mısınız
Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale böyle ayar verdi

Konyalı sunucu, Türkiye'yi tehdit eden Hintli generale ayar verdi
Hint generalden küstah tehdit: Gerekirse Türkiye'yi cehenneme çeviririz

Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse cehenneme çeviririz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.