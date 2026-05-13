Haberler

Kütahya'da maden işçileri ile firma yetkilileri arasında gerginlik

Kütahya'da maden işçileri ile firma yetkilileri arasında gerginlik
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki Egetaş Kömür İşletmesi'nde çalışan işçiler, iki yıldır ödenmeyen maaş farkları nedeniyle firma önünde protesto düzenledi. Gerginlik yaşanırken, jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren Egetaş Kömür İşletmesi çalışanları ile firma yetkilileri arasında gerginlik yaşandı. Yaklaşık 530 işçinin görev yaptığı işletmede, çalışanların yaklaşık 2 yıldır toplu iş sözleşmesinden doğan maaş farklarını alamadıklarını iddia etmesi üzerine firma önünde hareketli anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, firma yönetiminin, ekonomik zarar gerekçesiyle işçilere ödeme yapmadığı belirtildi. İşçiler, şirket yönetimine tepki göstererek firma binası önünde açıklama yapmak istedi. İşçiler ile firma temsilcileri arasında zaman zaman tartışmalar yaşanırken, gerginlik kısa süreli kargaşaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olayın büyümemesi için firma çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Çalışanlar, toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan maaş farklarının yaklaşık iki yıldır ödenmediğini iddia ederek mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.

Maden işçileri, haklarının eksiksiz şekilde ödenmesini isterken, bölgede güvenlik önlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump'tan Çin'e dev heyetle çıkarma! Elon Musk ve Tim Cook da kafilede

Trump'tan dev heyetle Pekin çıkarması! Uçaktan kimler inmedi ki
Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız

Milletvekilinin sözleri adliye koridorunu inletti: Sen kimsin, hırsız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8,5 yıl sonra Çin'e ayak basan Trump, karşılama törenini görünce şaşırdı

8,5 yıl sonra bir ilk! Karşılama töreninde şaşkınlığını gizleyemedi

Suudi Arabistan: Hac için ülkeye gelenlerin sayısı 860 bini aştı

Kabe’de insan seli! İlk rakam geldi
Atlas Çağlayan davasında aileyi tehdit eden sanığa 6 yıl 8 ay hapis

"Pişmanım" dedi ama kurtulamadı: Atlas'ın ailesini tehdide hapis!
Barış Alper Yılmaz, köpeğiyle birlikte horon tepti

Sosyal medyayı sallayan görüntü
Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu

Rakam inanılır gibi değil! İşte Galatasaray'ın borcu
Amedspor'dan Icardi iddialarına yanıt

Amedspor'dan beklenen açıklama!
Özel ve Ağbaba'nın şikayeti sonrası Tamar Tanrıyar hakkında soruşturma başlatıldı

Savcılık, Tamar Tanrıyar için düğmeye bastı! İşte yöneltilen suçlama