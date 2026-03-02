Haberler

Edirne'de kaçakçılık operasyonları: 2 milyon liralık parfüm ve akıllı saat ele geçirildi
Güncelleme:
Edirne'de düzenlenen iki ayrı operasyonda, 2 milyon lira değerinde kaçak parfüm ve akıllı saat ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı operasyonda 2 milyon lira değerinde parfüm ve akıllı saat ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında uluslararası yolcu taşımacılığı yapan bir firmaya ait yolcu otobüsü şüphe üzerine durduruldu. Araçta yapılan aramada çok sayıda kaçak parfüm ele geçirildi. Ekipler ayrıca Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan bir otomobili de risk analizi çerçevesinde aradı. Gerçekleştirilen aramada gümrük işlemlerine tabi tutulmadan yurda sokulmaya çalışıldığı değerlendirilen çok sayıda akıllı kol saati ele geçirildi. Operasyonlarda piyasa değeri yaklaşık 2 milyon Türk lirası olduğu belirlenen kaçak ürünlere el konulurken, olaylarla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
