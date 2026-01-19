Haberler

Devrilen hafriyat kamyonu uluslararası yolda trafiği felç etti

Edirne'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu bir kişi yaralanırken, Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Edirne'de çakıl yüklü hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralanırken, kaza nedeniyle Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Lalapaşa istikametinden Edirne yönüne gitmekte olan K.Ş. idaresindeki 42 KG 160 plakalı çakıl yüklü hafriyat kamyonu, Hasanağa Bayırı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kaza sonrası araç içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada yan yatan kamyonu kurtarma çalışmaları sırasında Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı yönüne giden ihracat tırları ile Edirne istikametine seyreden araçlar yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Hafriyat kamyonunun vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından uluslararası yol yeniden trafiğe açılırken, jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - EDİRNE

