Jandarmadan yeni yıl öncesi kaçak alkol operasyonu

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Jandarma Komutanlığı KOM Şubesi ekipleri, yeni yıl öncesi yaptıkları operasyonda piyasa değeri 2 milyon 500 bin lira olan kaçak alkol ele geçirdi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan yürüttüğü soruşturma kapsamında Jandarma Komutanlığı'na bağlı KOM Şube ekipleri tarafından Akçakoca ilçesinde C.K. isimli şahsın Düzce şehir merkezinde tuttuğu depoda sakladığı kaçak alkolleri yeni yıl öncesi piyasaya süreceği öğrenildi. Depoya yapılan baskında piyasa değeri 2 milyon 500 bin TL olan 51 koli içerisinde toplam 900 litre etil alkol, yaklaşık 2 bin 200 litre alkol üretiminde kullanılabilecek bin 130 adet alkol üretim kiti ele geçirildi.

Şüpheli şahıs gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı. - DÜZCE