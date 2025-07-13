Düzce'de Serinlemek İçin Denize Giren 4 Kişi Kurtarıldı

Düzce'de Serinlemek İçin Denize Giren 4 Kişi Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce'nin Akçakoca sahilinde, dalgalı denizde serinlemek isteyen 4 kişi, cankurtaranların dikkati sayesinde kurtarıldı ve boğulma tehlikesi atlattı.

Düzce'de serinlemek için denize giren 4 kişi, cankurtaranların dikkati ile kurtarıldı.

Olay, Akçakoca'ya bağlı Karaburun plajında meydana geldi. Denizde dalga olmasına rağmen serinlemek isteyenler denize girip açıldı. Bu esnada bölgede cankurtaran olarak görev yapan Kudret Altay, Mert Örs, Kıvanç Altay ve Zafer Güngör, denizde çırpınan 4 kişiyi fark etti. Hemen jet-skiler ile bölgeye giden cankurtaranlar, 4 kişiyi kurtarıp plaja getirdi. Yapılan kontrolde 4 kişinin de su yuttuğu ve boğulma tehlikesi atlattığı belirlendi. Yetkililer, denize girenlere fazla açılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Silah yakma sonrası gözler PKK'nın üzerinde! 11 terör kampı boşaltılacak

Silahlar yakıldı, gözler şimdi PKK'nın atacağı yeni adımda
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Yiğit Bulut'a veda! Son yolculuğuna uğurlandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.