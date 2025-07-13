Düzce'de Serinlemek İçin Denize Giren 4 Kişi Kurtarıldı

Düzce'de serinlemek için denize giren 4 kişi, cankurtaranların dikkati ile kurtarıldı.

Olay, Akçakoca'ya bağlı Karaburun plajında meydana geldi. Denizde dalga olmasına rağmen serinlemek isteyenler denize girip açıldı. Bu esnada bölgede cankurtaran olarak görev yapan Kudret Altay, Mert Örs, Kıvanç Altay ve Zafer Güngör, denizde çırpınan 4 kişiyi fark etti. Hemen jet-skiler ile bölgeye giden cankurtaranlar, 4 kişiyi kurtarıp plaja getirdi. Yapılan kontrolde 4 kişinin de su yuttuğu ve boğulma tehlikesi atlattığı belirlendi. Yetkililer, denize girenlere fazla açılmamaları konusunda uyarılarda bulundu. - DÜZCE