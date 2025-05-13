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Drift Eğlencesi Facia ile Sonuçlandı: Genç Camdan Düştü

Drift Eğlencesi Facia ile Sonuçlandı: Genç Camdan Düştü
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Arnavutköy'de drift atan bir grup genç, camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir arkadaşlarının düşmesine neden oldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler faciaya davetiye çıkardı. Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu, sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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