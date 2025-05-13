Drift Eğlencesi Facia ile Sonuçlandı: Genç Camdan Düştü

Arnavutköy'de araçla drift atan bir grup genç, arkadaşlarını camdan düşürdü. O anlar vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, geçtiğimiz gün Arnavutköy Bolluca Mahallesi'nde gerçekleşti. Hafif ticari araç ile yol üzerinde drift atarak kendilerince eğlenen gençler faciaya davetiye çıkardı. Şoför manevra hareketleri yaparken camdan sarkarak eğlenmeye çalışan bir kişi tutunamayarak yere düştü. Gencin yere düşme anı ve sonrasında yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, bir kişinin drift anında yere düştüğü ve arkadaşlarının panikle başına koşuşturduğu, sonrasında yere düşen kişinin de araca bindirilerek olay yerinden hızla uzaklaşıldığı görüldü. - İSTANBUL