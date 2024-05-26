Doğa yürüyüşünde hayatını kaybeden spor kulübü başkanı

Afyon'un İhsaniye ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşüne katılan Kuşadası Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Ali Saraç, 15 metre yükseklikteki kayalık alandan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Yaşam Atölyesi Dağcılık ve Doğa Sporları Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı ve AKUT Kuşadası gönüllüsü Dursun Ali Saraç, hafta sonu Afyon'un İhsaniye ilçesindeki doğa yürüyüşü etkinliğine katıldı. Yürüyüş esnasından kayalık alana çıkan Saraç, bir anda dengesini kaybederek yaklaşık 15 metre yükseklikten yere düştü. Yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan kazada ağır şekilde yaralanan Saraç ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saraç burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saraç'ın ani ölümü sevenlerini üzdü. - AYDIN