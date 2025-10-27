Haberler

Diyarbakır'da Kripto Para ve Banka Dolandırıcılığı Operasyonu: 26 Gözaltı

Diyarbakır merkezli operasyonda, 6 aylık teknik takip sonucunda 521 milyon lira dolandırıcılık işlemi tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Bilişim sistemleri yoluyla dolandırıcılıktan banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi tespit edilen 26 şüpheli, Diyarbakır merkezli operasyonda gözaltına alındı. 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışması sonucunda gözaltına alınan şüphelilerden 22'si tutuklandı.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 6 aydır yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda; sahte sosyal medya hesapları kullanarak bungalov ev kiralama vaadiyle kurdukları çağrı merkezi üzerinden ülke geneli 216 vatandaşı dolandıran, banka ve kripto para hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 lira işlem hacmi olduğu tespit edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı olarak Diyarbakır merkezli Adana, Ankara, Edirne, Gaziantep, Iğdır, Kayseri, Mardin, Mersin, Bursa ve Antalya illerinde operasyon yapılıp 26 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adli makamlara sevk edilen 26 şüpheliden 22'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR

title