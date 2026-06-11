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Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheliye işlem yapıldı

Diyarbakır'da kaçakçılık operasyonlarında 46 şüpheliye işlem yapıldı
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Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 46 kişi hakkında yasal işlem yapıldı, çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi.

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 46 kişiye işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 31 olay meydana gelirken, 46 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 17 bin 514 adet sigara kağıdı, 5 bin 552 paket kaçak sigara, 2 bin 800 adet sigara likiti, bin 129 paket ısıtılmış tütün mamulü, bin 92 adet oyuncak, 104 adet parfüm, 102 adet kozmetik malzeme, 89 adet termos, 75 adet elektronik sigara, 50 adet puro ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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