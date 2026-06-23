Diyarbakır'da 14 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildi

Diyarbakır'da düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 14 bin 988 paket kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonlarda 31 şüpheli şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il merkezi ve ilçelerinde 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet kapsamında, ülkeye kaçak yollarla sokulan malzemelerin ticaretini yapan ve nakleden kişilere yönelik jandarma sorumluluk sahasında operasyonlar icra edildi. Yapılan operasyonlarda 28 olay meydana gelirken, 31 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Operasyonlar neticesinde 14 bin 988 paket kaçak sigara, 700 adet puro, 410 paket ısıtılmış tütün mamulü, 16 adet elektronik eşya, 8 adet cep telefonu ele geçirildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı