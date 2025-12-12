Haberler

Denizli'de iş yerinde çıkan yangın korkuya neden oldu

Denizli'nin Serinhisar ilçesinde bir iş yerinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açarken, yangın sonucunda işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı ve yaralanma olmadı.

Denizli'nin Serinhisar ilçesine bağlı Yatağan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işyerinde çıkan yangın büyük maddi hasara yol açtı. Yangın sonucunda işyeri tamamen kullanılamaz hale geldi.

Edilen bilgiyle göre, Serinhisar ilçesinin Yatağan Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşyeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm işyerini sarandı. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle alevler diğer binalara sıçramadan yangın kontrol altına alındı. Yangın söndürüldükten sonra yapılan kontrollerde, işyerinin kullanılamaz hale geldi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmadı. Yangını çıkış nedenini belirlemek amacıyla olay yeri inceleme jandarma ekipleri ve itfaiye ekipleri inceleme yapıldı. - DENİZLİ

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

