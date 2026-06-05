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Kastamonu'da 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Kastamonu'da 102 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi
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Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada 102 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Daday İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince, Daday ilçesinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aramada, 102 adet gümrük kaçağı, kayıt dışı ve faturasız cep telefonu ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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