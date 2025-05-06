Çorum'daki Un Fabrikasında Patlama: 7 İşçi Yaralandı

Çorum'daki bir un fabrikasında meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı.

Olay, Mimar Sinan Mahallesi Erzurum Dede Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki Hatap Un Fabrikasında öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 7 işçi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. - ÇORUM