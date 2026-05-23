Çin'de kömür madeninde patlama: 90 ölü

Çin'in Shanxi eyaletindeki Liushenyu Kömür Madeni'nde meydana gelen gaz patlamasında 90 işçi hayatını kaybetti. 247 işçinin bulunduğu madene 6 ulusal kurtarma ekibi sevk edildi.

Çin'in Shanxi eyaletine bağlı Qinyuan'da 247 işçinin bulunduğu Liushenyu Kömür Madeni'nde yerel saatle 19.29'da gaz patlaması meydana geldi. Çin Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye toplam 345 personelden oluşan özel ekipmanlı 6 ulusal maden acil kurtarma ekibinin gönderildiği belirtildi. Çin resmi medyası, faciada 90 kişinin hayatını kaybettiğini, madendeki çalışmaların devam ettiğini aktardı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yetkililere arama-kurtarma operasyonlarının titizlikle yürütülmesi, kazanın nedeninin kapsamlı bir şekilde araştırılması ve sorumların hesap vermesi talimatı verdi. - PEKİN

