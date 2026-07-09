Çin'de ayakkabı fabrikasındaki yangında 28 kişi öldü

Çin'de ayakkabı fabrikasında çıkan yangında 28 kişi hayatını kaybetti.

Çin'in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki Huiteng Shoes adlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangında can kaybı netleşti. Çin basını, yangında 28 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel yetkililer, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması ve yangının nedeninin hızla araştırılarak sorumluların hesap vermesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi. Xi ayrıca, bu yıl ülkede meydana gelen çok sayıdaki iş kazasına dikkat çekerek, ülke genelindeki yerel yönetimler ve ilgili kurumların bu olaylardan ders çıkarması, gizli riskleri ortadan kaldırmak için kapsamlı denetimler yapması ve benzer faciaların önlenmesi gerektiğini vurguladı. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı