Çaycuma'da Trafik Kazası: Sendika Başkanı'nın Şoförü Hayatını Kaybetti

Çaycuma'da Trafik Kazası: Sendika Başkanı'nın Şoförü Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'in şoförü Kerem Çetinkaya hayatını kaybetti. Olayda bir yolcu da yaralandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil'in makam şoförlüğünü yapan 31 yaşındaki Kerem Çetinkaya hayatını kaybetti.

Kaza, sabaha karşı Çaycuma ilçesinde yaşandı. Kerem Çetinkaya (31) idaresindeki 67 LY 796 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken sanayi sitesi kavşağında yolun kenarına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çetinkaya ile yolcu olarak bulunan Fatih M.S. (20) de yaralandı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çetinkaya, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Fatih M.S.'nin de tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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