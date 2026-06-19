Haberler

Çankırı'da izinsiz salep toplayan 10 kişiye 6 milyon 992 bin TL ceza

Çankırı'da izinsiz salep toplayan 10 kişiye 6 milyon 992 bin TL ceza
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çankırı'da izinsiz olarak 35 kilogram salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası uygulandı. Jandarma destekli denetimde ele geçirilen yumrular doğaya yeniden kazandırılacak.

Çankırı'da izinsiz olarak 35 kilogram salep orkidesi yumrusu toplayan 10 kişiye, toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası uygulandı.

Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri tarafından doğadan toplaması yasak olan salebin korunmasın yönelik denetim gerçekleştirildi. Jandarma ekiplerinin desteğiyle yapılan denetimlerde doğadan izinsiz toplanmış olan 35 kilogram salep orkidesi yumrusunun ele geçirildi. Ele geçirilen salep yumrularına, yeniden doğaya kazandırılmak üzere ekipler tarafından el konuldu. Nesli tehlike altında bulunan bu türü yasa dışı yollarla topladığı tespit edilen 10 kişiye ise toplam 6 milyon 992 bin 245 TL idari para cezası kesildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kılıçdaroğlu, kurultay için tarih verdi

Kılıçdaroğlu, kurultay için ilk kez tarih verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Görüntü Alanya'dan! Restorandaki 'dans' şovu büyük tartışma yarattı

Biri bu rezilliğe dur desin!
Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız

Salah'ın yerine 100 milyon Euro'luk yıldız! İşte o isim
Yola yeni dökülen sıcak asfaltı kovalarla çaldılar

Bu kadarına da pes! Yoldan kova kova toplayıp görürdüler
ABD Başkanı Trump Türkiye programını resmen duyurdu

Trump resmen duyurdu: En iyi dostunun misafiri olacak
Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleyerek götürdü

Bir tokatla yere serdi, ardından sürükleye sürükleye götürdü
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış