Çanakkale'de Tarihi Geçmiş ve Etiketsiz Ürün Satan İki Markete 596 Bin TL Ceza
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekipleri, marketlerde yaptığı denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ve etiketsiz ürünler tespit etti. İki markete toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi.

Çanakkale'de zabıta ekiplerince denetim yapılan iki markete tarihi geçmiş ve etiketsiz ürün sattığı için toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde zabıta ekiplerince market denetimleri gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen denetimlerde bir işletmede son kullanma tarihi geçmiş 148 adet ürün raflarda satışa sunulduğu diğer bir işletmede ise 54 adet üründe etiket olmadığı tespit edildi. Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan işletmeye 437 bin 44 TL, ürünleri etiketsiz satışa sunan işletmeye ise 159 bin 462 TL cezai işlem uygulandı. Zabıta ekiplerince 2 markete toplam 596 bin 506 TL ceza kesildi. Ayrıca son kullanma tarihi geçmiş ürünler zabıta ekiplerince imha edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
