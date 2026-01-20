Haberler

Çanakkale'de milyonluk vurgunda kuyumcu tutuklandı

Çanakkale'de müşterilerinden aldığı altın ve paraları geri ödeyemeyen kuyumcu Hasan Turan tutuklandı. Olay, müşterinin altınını talep etmesiyle ortaya çıktı.

Çanakkale'de müşterilerinden aldığı altın-paraları geri ödeyemeyen kuyumcu tutuklandı.

Olay, 31 Aralık 2025 günü Çanakkale Merkez Çarşı Caddesi'nde faaliyet yürüten Turan Kuyumculuk'ta meydana geldi. Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan (56) ve oğlu M.T. (30), müşterilerinden kar ya da olduğu haliyle daha sonra vermek üzere altın-para aldı. 31 Aralık günü kendisine emanet edilen altın veya parayı talep eden bir müşterisine geri ödeyememesi üzerine ortalık karıştı. Mağdur olan müşteri, kuyumcuya polis çağırarak durumu anlattı. Polisler Hasan Turan ve oğlu M.T.'yi 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan gözaltına aldı. Baba ve oğul çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı. İddiaya göre, kuyumcu ve oğluna ulaşamayan mağdurlar 13 Ocak tarihinde savcılığa giderek kuyumcudan şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğünde ifadesi alınan Hasan Turan ve oğlu M.T. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından Turan Kuyumculuk sahibi Hasan Turan çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu M.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
