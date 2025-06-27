Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin Litre Etil Alkol ve Diğer Malzemeler Ele Geçirildi

Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Bin Litre Etil Alkol ve Diğer Malzemeler Ele Geçirildi
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Çanakkale'de gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 elektronik sigara, 500 litre zeytinyağı ve sağlık şartlarına uymayan sucuk gibi malzemeler ele geçirildi. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele operasyonu gerçekleştirdi.

Gerçekleştirilen operasyonda 2 bin 105 litre etil alkol, 165 adet elektronik sigara, 0.5 litre kaçak alkol, 2 bin 148 adet kullanıma hazır etiket, sigara sarma makinesi, 1 ton sağlık şartlarına uymayan sucuk, 500 litre zeytinyağı ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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