Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın

Güncelleme:
İstanbul Büyükçekmece'de bir plastik kasa üretim fabrikasında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülmeye çalışılıyor. Yangın, dronla havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükçekmece'de plastik kasa üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, yangın dronla görüntülendi.

Büyükçekmece Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan plastik kasa üretimi yapan fabrikada bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ederken, alev alev yanan fabrika ve ekiplerin çalışması dronla havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
