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Büyükçekmece'deki adli emanet soygunu soruşturmasında yeni gelişme: Teslim olan 2 şüpheli İstanbul'a getirildi

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Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundaki soygunun firari iki zanlısı, Sarp Sınır Kapısı'ndan teslim olduktan sonra İstanbul'a getirildi ve sorgulanıyor.

Büyükçekmece Adliyesi adli emanet bürosundaki soygunun iki kilit ismi, Sarp Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye geçerek polise teslim olduktan sonra soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul'a getirildi. 2 şüphelinin yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor.

İstanbul Büyükçekmece Adliyesi emanetini soyup eşiyle yurtdışına kaçan Erdal Timurtaş'ın arkasında Ağrılı aşiret bağlantılı bir çete olduğu ortaya çıkmış, o tarihte çaldıkları altın ve gümüşleri uzun araç konvoyla Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine götürdükleri belirlenen 16 zanlı yakalanmıştı. Gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklanırken, soygunu yönlendiren olay sırasında araçta bekleyen ve kuzeni Muhammed Efe'yle birlikte firari olarak aranan Muhammed Seferoğulları isimli iki kilit zanlının Gürcistan'a girerken Batum emniyet birimleri tarafından yakalanarak tutuklandıkları anlaşılmıştı. Firari adliye personeli Erdal Timurtaş her yerde aranırken, izlerine Gürcistan'da rastlanan Muhammed Efe ve Muhammed Seferoğlulları, serbest bırakıldıktan sonra 12 Haziran'da akşam saat 18.00 sıralarında Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türk polisine teslim olmuştu.

İki şüpheli İstanbul'a getirildi

Sarp Sınır Kapısı'ndan geçerek Türkiye'ye giriş yapan ve polise teslim olan adliye soygunun iki kilit ismi, haftasonu polis eşliğinde Artvin'den İstanbul'a getirildi. Adli emanet bürosundan 25 kilogram altın ile 50 kilogram gümüşün çalınmasına ilişkin yürütülen soruşturmanın zanlıları, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Hırsızlık Büro Amirliği'nde sorguya alındı. Şüphelilerin, ek gözaltı süresinin ardından yarın adliyeye sevk edilmeleri bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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