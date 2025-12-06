Haberler

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet kasasından çalınan altınların fotoğrafı ortaya çıktı

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosu'ndaki zimmet memuru, 50 kilogram gümüş ve 25 kilogram altın çalarak İngiltere'ye kaçtı. Olay sonrası bazı çalınan altınların fotoğrafları ortaya çıktı ve altınların, İstanbul merkezli sahte vatandaşlık soruşturması kapsamındaki operasyonlarda ele geçirilen ziynetler olduğu belirlendi.

Büyükçekmece Adliyesi Emanet Bürosunun görevli zimmet memurunun 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altını çalarak İngiltere'ye kaçtığı olayda, çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı.

Olay, 1 Aralık 2025'te Büyükçekmece Adliyesi'nde yaşanmış, edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosunda görevli zimmet memuru Erdal T.'nin uzun süredir işe gelmediği cumhuriyet savcısına bildirilmiş, bunun üzerine cumhuriyet başsavcısı, görevlilerle beraber emanet bürosu odası ve içindeki kasaları açtırmıştı. Yapılan aramada yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu tespit edilmişti.

Büyükçekmece Adliyesi'nin adli emanet kasasından çalınan bazı altınların fotoğrafı ortaya çıktı. Erdal T.'nin çaldığı altınların İstanbul merkezli 19 ilde sahte vatandaşlık soruşturması çerçevesinde, gözaltına alınan 113 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında ele geçirilen ziynetler olduğu da ortaya çıkmıştı. - İSTANBUL

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
