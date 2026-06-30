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Tarihi Kayhan Çarşısı'nda büyük yangın

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Bursa'nın Kayhan Mahallesi'ndeki tarihi Bat Pazarı çarşısında ikinci el mobilya satan bir iş yerinde elektrik kontağından çıkan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Yoğun siyah duman şehir genelinde görülürken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Bursa'da pideli köftesi ve Bat Pazarı ile meşhur tarihi binaların bulunduğu çarşıda yangın çıktı. İkinci el mobilya satan iş yerinde çıkan yangın çatıya sıçradı. Bursa'nın birçok yerinden görünen siyah dumanlar gökyüzünü kapladı.

Edinilen bilgiye göre, olay Kayhan Mahallesi'ndeki Bat Pazarı diye bilinen ikinci el eşya satımı yapılan çarşıda meydana geldi. İddiaya göre, ikinci el mobilya satan bir iş yerinin ikinci katında elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede eski yapının çatısını sardı.

Bursa'nın birçok bölgesinden görülen siyah duman bir anda gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir İtfaiye Dairesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Çevre güvenliği alan polis ekipleri yangın bölgesine sivil vatandaşların girmesine izin vermedi. Yangınla ilgili tahkikat başlatılırken söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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