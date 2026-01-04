Haberler

Tarihi Kapalı Çarşı'da çatılar uçtu

Tarihi Kapalı Çarşı'da çatılar uçtu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar, Tarihi Kapalı Çarşı'daki iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Esnaf, kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, bölgede hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Bursa'da etkili olan şiddetli rüzgar, Tarihi Kapalı Çarşı'daki iş yerlerinin çatılarını uçurdu. Esnaf kendi imkanlarıyla önlem almaya çalıştı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bulunan Tarihi Kapalı Çarşı'da şiddetli rüzgarın etkisiyle bazı iş yerlerinin çatıları uçtu. Etkisini artıran rüzgar nedeniyle çatıları zarar gören esnaf zor anlar yaşadı. Çatısı uçan esnaftan biri, hasarı onarabilmek için çatıya çıkarken, çevredeki diğer esnaf ise muhtemel tehlikelere karşı iple bağlanması yönünde taktikler verdi.

O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenilirken, iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Şiddetli rüzgarın etkili olduğu bölgede hasar tespit çalışmalarının sürdüğü bildirildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti

Maduro New York'a böyle getirildi! Görüntülerdeki detay dikkat çekti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
Bahçeli: Venezuela'da yaşananlar, 15 Temmuz ile birebir aynı

Bahçeli'den çarpıcı Venezuela çıkışı! "Aynı" dediği bir nokta var
4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı! Bütün köy tek bir ismi işaret etti

4 kardeşten 2'sinin babası başkası çıktı: Anneme tecavüz etmiş
Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı

Yürekleri sızlatan istismar görüntüleri: Polis ekipleri evi bastı
Kendisinden kaçıp markete sığınan küçük kızı önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı

Küçük kız çocuğunu önce darbetti, ardından üzerine oturup bıçakladı
CHP'den istifa eden Hasan Ufuk Çakır iddiaları doğruladı! İşte geçeceği parti

"Milletin dediğini yapıyorum" deyip katılacağı partiyi ilan etti
Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın özgürlük

Venezuela'yı bombalayan Trump'ı ilk tebrik eden ülke: Yaşasın Özgürlük