Bursa'da Sahte Zeytinyağı Operasyonu

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı operasyonda sahte zeytinyağı üreten şahısları yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Nilüfer ilçesi Başköy Mahallesi'nde Aydın'dan getirilen sahte zeytinyağlarının satışı olacağı yönünde bilgi aldı. Operasyon düğmesine basan ekipler, A.A. (30) ve M.A.'nın (18) araç ile Bursa'ya geldiğini tespit etti. Aracı durduran ekipler, piyasa değeri 1 milyon 200 bin lira olan yaklaşık 3 bin 800 litre kaçak zeytinyağını piyasaya sürülmeden ele geçirdi. A.A. ve M.A. yakalanıp gözaltına alınarak şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - BURSA