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Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu

Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tesiste maddi hasar oluştu.

Bursa'da faaliyet gösteren geri dönüşüm tesisi henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alevlere teslim oldu. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmazken, işletmede maddi hasar oluştu.

Yangın, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisinde meydana geldi. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik tedbirleri alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan olayda kimse yara almazken, işletmede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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