Belçika'da protestocular ile polis arasında çatışma

Belçika'nın başkenti Brüksel'de eğitimde yapılması planlanan tasarruf paketine karşı düzenlenen gösterinin şiddet olaylarına dönüşmesiyle protestocular ve polis arasında çatışma çıktı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de çoğunluğu gençlerden oluşan binden fazla gösterici, Brüksel Merkez İstasyonu önünde toplanarak eğitimde yapılması planlanan tasarruf paketini protesto etti. Ancak protesto, göstericilerin istasyon yakınlarındaki yolun ortasına kurdukları bariyerleri, bisikletleri, diğer yabancı maddeleri ateşe vermesi ve havai fişek atmasıyla şiddet olaylarına dönüştü. Bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, Brüksel Merkez İstasyonu'ndaki çıkışların çoğu kapatıldı. Polis, göstericilere tazyikli su ile müdahale etti. Polisten yapılan açıklamada, Brüksel Merkez İstasyonunun çevresinden uzak durulması yönünde uyarıda bulunuldu. Yaşanan şiddet olayları nedeniyle metro seferlerinde aksamalar yaşandığı aktarıldı.

Tasarruf paketi

Belçika'nın Fransızca konuşulan Valonya-Brüksel Federasyonu'nda bütçe açığını azaltmayı amaçlayan tasarruf paketi kapsamında öğrenim ücretlerinin artırılması ve öğretmenlerin haftalık ders saatlerinin uzatılması planlanıyor. - BRÜKSEL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı