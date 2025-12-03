Borsa'da manipülasyon soruşturmasında 8 kişiye tutuklama

Borsa İstanbul (BİST) pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde manipülasyon yaptıkları tespit edilenlere yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİST pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında, işlem hacmi ve hisse fiyatında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması, yapay yükselişlerin küçük yatırımcıyı zarara uğrattığı yönünde tespitler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Avrupa Yatırım Holding A.Ş hisselerinde İstanbul merkezli Antalya, Samsun, Ankara ve Kahramanmaraş olmak üzere 25 kişinin manipülatif eylemlerde bulundukları tespit edilmişti. Haklarında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "piyasa dolandırıcılığı" suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında şüpheliler Onur Y., Mehmet Y., Emre K., Erol D., Osman Ö., Suat H. ve Sebahattin A. isimli 7 kişinin tutuklu olarak cezaevinde olduğu belirlenmişti.

Emniyetteki sorguları tamamlanan 12 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadelerinin ardından şüpheliler, Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, BİST'te manipülatif eylemlerde bulundukları yönünde kuvvetli suç şüphesi bulunan ve aralarında illüzyonist Aref Ghafourı'nin de bulunduğu Bedri E., Furkan K., İlker İ., Muhammet E., Murat A., Emrullah Ş. ve Akif K., hakkında tutuklama kararı verdi.

Kararın devamında hakimlik, şüphelilerden eski futbolcu Gökhan Gönül ve Cemal Çetinkaya, Murat G. ve Alper A., hakkında ise hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve ev hapsi kararı verdi.

Öte yandan soruşturmanın detayları Savcılığın sevk yazısında ortaya çıktı. Soruşturma işlemlerine Sermaye Piyasası Kurulu'nun yapmış olduğu yazılı başvuru ile başlandığının belirtildiği sevk yazısında, başka suçtan tutuklu şüpheli Onur Y.'nin yönlendirmeleri doğrultusunda 'Avhol' isimli hisse üzerinde 28 Nisan 2023 - 25 Ağustos 2023 tarih aralığında şüpheliler tarafından gerçekleştirilen hisse alım satım işlemlerinde manipülatif eylemler olduğunun tespit edildiği aktarıldı. Sevk yazısında, söz konusu eylemlerin 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçları çerçevesinde değerlendirildiği, şüphelilerin gerçekleştirmiş olduğu eylemlerle menfaat elde edildiği kaydedildi. - İSTANBUL