Haberler

Borsa İstanbul'da Manipülasyon İddiasına 10 Gözaltı

Güncelleme:
Borsa İstanbul'da yürütülen manipülasyon soruşturması kapsamında 5 ilde gerçekleştirilen operasyonda 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin aşırı spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturdukları tespit edildi.

Borsa İstanbul'da manipülasyon iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, BİST pay piyasasındaki bazı işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Yürütülen soruşturmaya ilişkin harekete geçen İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) raporlarıyla bazı hisse senetlerinde spekülasyon yapılarak yapay fiyat hareketleri oluşturulduğunu tespit etti.

Spekülasyon yaparak yapay fiyat hareketleri oluşturduğu belirlenen şüphelilerin "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma" ve "Bilgi Bazlı Piyasa Dolandırıcılığı" suçlarını işledikleri belirlendi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda tespiti yapılan şüphelilere yönelik İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Samsun ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Belirlenen adreslere yapılan operasyonlarda 10 manipülatörün yakalanarak gözaltına alındığı açıklandı. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete getirildi.

Söz konusu kişilerle ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
