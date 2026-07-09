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Bolu'da banka müdürü nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı

Bolu'da banka müdürü nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla tutuklandı
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Bolu'da esnaf olmayan kişilere usulsüz kredi kullandırıldığı iddiasıyla banka şube müdürü Şenol Doğan, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında daha önce oda başkanı da tutuklanmıştı.

Bolu'da, usulsüz esnaf kredisi kullandırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan bir bankanın şube müdürü Şenol Doğan, "nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, esnaf olma şartlarını taşımayan kişilere usulsüz şekilde kredi kullandırıldığı iddiasıyla jandarma ekipleri harekete geçti. Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Bolu Manavlar ve Pazarcılar Odası ile S.S. Köroğlu Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Altındal'ın ardından, kredilerin kullandırıldığı bankanın Bolu Çarşı Şube Müdürü Şenol Doğan da jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Şenol Doğan, çıkarıldığı hakimlikçe 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yürütülen soruşturma kapsamında, esnaf olma şartlarını taşımayan kişilerin odaya usulsüz şekilde üye yapılarak esnaf kredilerinden faydalandırıldığı iddia edildi. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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