Bolu'da Hacet Bayramı'nda Güreşçinin Dirseği Kırıldı

Bolu'da Hacet Bayramı'nda Güreşçinin Dirseği Kırıldı
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Bolu'da geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı etkinlikleri sırasında karakucak güreşlerinde bir güreşçinin dirseği kırıldı. Yaralı güreşçiye ilk müdahale yapıldı.

Bolu'da geleneksel olarak düzenlenen Hacet Bayramı etkinliklerinde yapılan karakucak güreşlerinde bir güreşçinin yere serilmesiyle dirseğinin kırılması bir oldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.

Her yıl büyük bir katılımla düzenlenen Hacet Bayramı etkinlikleri kapsamında Samat köyünde bu yıl da karakucak güreşleri yapıldı. Güreşlerde köy halkından Mustafa Varol ile Azerbaycanlı öğrenci bir güreşçi karşı karşıya geldi. Mücadele sırasında rakibinin sert bir hamlesiyle zemine düşen Varol'un dirseğinde kırık oluştu. Acı içinde yerde kıvranan Varol'a ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı güreşçiyi Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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