Haberler

Bolu'da sahte zeytinyağı operasyonu: Litrelerce sahte ürün ele geçirildi

Bolu'da sahte zeytinyağı operasyonu: Litrelerce sahte ürün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bolu'da Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, piyasada satışa hazır halde bulunan bin 500 litre sahte zeytinyağını tespit ederek topladı. Sahte yağların 5 litresi 700 liradan satılmaktaydı. Üretici firmaya idari para cezası uygulandı.

Bolu'da satışa hazır halde marketlere dağıtılan bin 500 litre sahte zeytinyağı Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından ele geçirildi. Sahte zeytinyağının 5 litresinin 700 liradan satıldığı öğrenildi.

Bolu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürülen bin 500 litre sahte zeytinyağını tespit etti. Ekipler, tek tek belirlenen adreslerde tüm sahte yağları tek tek topladı. Zeytinyağının 5 litrelik tenekesinin 700 liradan satıldığı öğrenildi. Sahte zeytinyağlarının biyodizel olarak kullanılmak üzere çevre izin ve lisans belgesi olan bir firmaya teslim edileceği öğrenildi. Zeytinyağlarını üreten firmaya ise idari para cezası kesildiği öğrenildi. - BOLU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kimya fabrikasında yangın! Patlama sesleri duyuluyor, dumanlar şehri kapladı

Kimya fabrikasında büyük yangın! Patlama sesleri art arda geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Sosyal medya bu gelini konuşuyor

Sosyal medya bu gelini konuşuyor
'Hıdır baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı

'Hıdır Baba'nın acı kaybı sanat dünyasını sarstı
Galatasaraylı fanatik taraftardan ağızları açık bırakan hareket

Herkes onu konuşuyor! Böyle fanatiklik görülmedi
Türk futbolunun bittiğinin özeti! Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim

Tutuklanan kalecinin şok eden mesajları: Kg oyna ben yerim
Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia

Nihat Kahveci'den Galatasaray hakkında olay iddia
Tedesco Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak

Fener taraftarını kahreden haberi verdi: Avrupa maçında olmayacak
Ece Sükan'dan derin dekolte: Kapatmasa daha iyi olurmuş

İddialı dekoltesiyle geceye damga vurdu! Yorumlar bomba
Sedat Peker'in 1981 yılında çekilen fotoğrafı

1981 yılında çekilen fotoğrafını görmeniz lazım
Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü

Güpegündüz ev sahibini kalbinden vurarak öldürdü
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...

Galatasaray'ın Devler Ligi'ndeki hesapları değişti! İlk 24 ihtimali...
Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu

Otel muhasebecisi, otomobilde başından vurulmuş halde ölü bulundu
Ahmet Çakar'ın MASAK raporu ortaya çıktı: Hesapta dönen para inanılmaz

MASAK raporunun detayları: Ahmet Çakar'ın para trafiği akıllara zarar
title