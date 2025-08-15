Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryatta Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Milyon Dolarlık Motoryatta Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak koyunda demirli lüks motoryatta çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangının elektrik tesisatındaki arızadan kaynaklandığı öğrenildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesi Yalıkavak koyunda demirli milyon dolarlık motoryatta çıkan yangın, ekiplerin zamanında müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 12.30 sıralarında 27 metre uzunluğundaki lüks motoryatta elektrik tesisatındaki arıza nedeniyle yangın çıktı. Kısa sürede alevler teknenin bir bölümünü sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Bodrum Bölge Liman Başkanlığı ekipleri, yangına denizden müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Kısa sürede söndürülen yangında yaralanan olmazken, teknede hasar meydana geldi. Olayın ardından motoryat marinaya çekildi. - MUĞLA

