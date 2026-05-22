IBAN ile kara para aklayan şebekeye darbe

BİTLİS (İHA) – Bitlis merkezli 6 ilde IBAN hesaplarıyla kara para aklayanlara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2'si cezaevinde bulunan toplam 31 şüpheli yakalandı.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi. Operasyon, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla gerçekleştirildi. 18 yaşını doldurmuş kişilere ait IBAN hesaplarının kiralanarak suç gelirlerinin bu hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu tespit edildi. Bunun üzerine Bitlis merkezli 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 2'si cezaevinde bulunan toplam 31 şüpheli yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 15'i tutuklanırken 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve çeşitli doküman ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin incelenmesine devam edildiği öğrenildi. - BİTLİS

