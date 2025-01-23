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Bingöl'de Günübirlik Ev ve Kiralık Araç Firmalarına Denetim

Bingöl'de Günübirlik Ev ve Kiralık Araç Firmalarına Denetim
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Bingöl'de İl Emniyet Müdürlüğü, günübirlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik kapsamlı denetim yaptı. 27 firmadan birine, kimlik bildirme kanunu ihlali nedeniyle 71 bin 185 lira ceza kesildi.

Bingöl'de günübirlik ev ve kiralık araç firmaları denetlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü'nce il genelinde günübirlik ev ve kiralık araç firmalarına yönelik 26 farklı ekibin katılımıyla denetim yapıldı. Kent genelinde toplamda 27 araç kiralama firması kontrol edilirken bir firmaya '1774 sayılı Kimlik Bildirme Kanunu Ek Madde-3' yükümlülüklerini ihlalden 71 bin 185 lira ceza kesildi. Denetimlerin süreceği bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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