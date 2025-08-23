Bingöl'de Dilenci Operasyonu: 5 Bin 241 Lira Ele Geçirildi

Bingöl'de zabıta ekipleri, cami önleri ve kalabalık bölgelerde dilencilik yapan şahısları yakaladı. Yapılan aramada bir dilencinin üzerinden toplam 5 bin 241 lira çıktı.

Bingöl'de zabıta ekipleri tarafından dilenci operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar çerçevesinde, özellikle cami önleri ve insanların yoğun olarak kullandığı bölgeleri tercih eden dilenciler, tek tek yakalandı. Duygu istismarı yapan ve ekipler tarafından yakalanan dilencilerin üzerleri arandı. Aranan bir dilencinin üzerinden 5 bin 214 lira çıktı. Şahıs hakkında işlem yapıldığı bildirildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
