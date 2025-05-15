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6 ilde operasyon! 7,5 milyar liralık hesap hareketi MASAK'a takıldı

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Dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme suçlarından 6 ilde düzenlenen operasyonlarda 64 şüpheli tutuklandı. MASAK raporları sonucu, şüphelilerin hesaplarında 7 milyar 500 milyon liralık hesap hareketi tespit edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele ve KOM Daire Başkanlıkları koordinesinde; İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul, Giresun, Konya, Muğla, Mersin ve Elazığ merkezli İzmir, Kocaeli, Adana, Gaziantep, Ankara, Bursa, Diyarbakır, Samsun, Antalya, Batman, Çorum ve Mardin olmak üzere toplam 18 ilde "nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, müstehcenlik ve bilişim sistemine girme" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

102 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Düzenlenen operasyonlar sonucu 102 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 64'ü tutuklanırken 38'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda bilgisayar, telefon, banka/kredi kartı ve dijital materyal ele geçirildi.

7,5 MİLYARLIK HESAP HAREKETİ

MASAK raporları sonucu; şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 7 milyar 500 milyon TL'lik hesap hareketi tespit edildi. Şüphelilere ait 204 banka hesabı, 19 kripto hesabı ve 11 adet otomobile el konuldu.

6 ilde operasyon! 7,5 milyar liralık hesap hareketi MASAK'a takıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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