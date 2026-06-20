Bilecik'te kaçakçılık operasyonu: 1 şüpheli yakalandı

Bilecik'te gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Bilecik'te gerçekleştirilen operasyonda kaçak ürünlere yönelik çalışma yapıldı. Edinilen bilgilere göre yapılan operasyonda 19 adet emtia ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde 1 şüpheli şahıs yakalandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı